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«И эти люди учат жить весь мир!»

«И эти люди учат жить весь мир!»

Западные политики погрязли в отвратительных скандалах Андрей Соколов    Неожиданными последствиями обернулся недавний скандал в канадском парламенте, который бурными овациями приветствовал 98-летнего украинского нациста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС «Галичина».

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