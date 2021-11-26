Возникновение Вселенной: наиболее интересные теории Как зародилась Вселенная и что было до нее? Существуют ли параллельные миры и что такое Мультивселенная? Что легло в основу развития Теории Большого Взрыва? Как оспаривается данная теория другими учеными, и какие теории они выдвигают? Что такое инфляция Вселенной? Сколько лет существует Вселенная, и откуда отсчет времени берет свое начало? Что такое Время и закончится ли оно? Над всеми этими вопросами задумывается наука на протяжении нескольких веков, данная тема остается актуальной и на сегодняшний день.