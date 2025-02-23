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Военное обозрение

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Белый дом: Трамп надеется достигнуть договорённостей по Украине уже на этой неделе

Белый дом: Трамп надеется достигнуть договорённостей по Украине уже на этой неделе

В Москве отрицают поступление каких-либо предложений от США.

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