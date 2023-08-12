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Дрэймонд Грин считает, что «Уорриорз» должны будут вывести из обращения номер Кевона Луни

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин согласился с мнением пользователя соцсетей, который считает, что «Уорриорз» должны будут вывести из обращения номер центрового Кевона Луни.

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