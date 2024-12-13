Политнавигатор Успешное сопротивление киевскому режиму со стороны украинского народа будет невозможным без создания организованных боевых групп.
Блохин объяснил «охраноте», почему не стоит ждать народного восстания на Украине
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Процесс дебилизации на Украине за эти 30 лет "самостийного пути" в никуда - слишком далеко зашёл... Боюсь, что ПОЛНАЯ перезагрузка всего и вся, снизу и до самого "еуврэйского верху"... Иначе, все это было зря. Жаль, что товарища Сталина этот гаденыш, западенский (?) Хрущ, рано убрал с Олимпа... не дал завершить "зачистку" предателей в партноменклатуре. И сам, своими руками провел реабилитацию недобитых бандеровцев, которые сидели в лагерях Урала, Сибири и Дальнего Востока.
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10 час.
Игорь Кузнецов
"Партизанить" против киевского режима предлагает тот, кто промолчал в 2014 и не пошёл на "антимайдан" как в Донбассе. Можно "сколотить" ОПГ, вооружиться, только как из голов граждан Украины убрать "моя хата с краю"? А большевики вели пропаганду, печатали газету "Искра" ... а уж "пламя революции" разжигали не только изнутри, но и извне, кому нужно было чтобы Российская империя вышла из войны. Сейчас наоборот - извне поддерживают "режим" чтобы и дальше ослабить Россию.
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3 час.
Алексей Тан
Всё ещё надеешся??!.... что Украина во главе с "западом" победят РУССКИХ?... ну-ну,..... и сколько же раз... тебя вышвыривали из Шереметьева??.... может признаешься?
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9 мин.
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