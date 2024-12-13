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Блохин объяснил «охраноте», почему не стоит ждать народного восстания на Украине

Блохин объяснил «охраноте», почему не стоит ждать народного восстания на Украине

Политнавигатор Успешное сопротивление киевскому режиму со стороны украинского народа будет невозможным без создания организованных боевых групп.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Процесс дебилизации на Украине за эти 30 лет &quot;самостийного пути&quot;  в никуда - слишком далеко зашёл... Боюсь, что ПОЛНАЯ перезагрузка всего и вся, снизу и до самого &quot;еуврэйского верху&quot;... Иначе, все это было зря. Жаль, что товарища Сталина этот гаденыш, западенский (?) Хрущ, рано убрал с Олимпа... не дал завершить &quot;зачистку&quot; предателей в партноменклатуре. И сам, своими руками провел реабилитацию недобитых бандеровцев, которые сидели в лагерях Урала,  Сибири и Дальнего Востока.
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10 час.
Игорь Кузнецов
&quot;Партизанить&quot; против киевского режима предлагает тот, кто промолчал в 2014 и не пошёл на &quot;антимайдан&quot; как в Донбассе. Можно &quot;сколотить&quot; ОПГ, вооружиться, только как из голов граждан Украины убрать &quot;моя хата с краю&quot;? А большевики вели пропаганду, печатали газету &quot;Искра&quot; ... а уж &quot;пламя революции&quot; разжигали не только изнутри, но и извне, кому нужно было чтобы Российская империя вышла из войны. Сейчас наоборот - извне поддерживают &quot;режим&quot; чтобы и дальше ослабить Россию.
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3 час.
Алексей Тан
Всё ещё надеешся??!.... что Украина во главе с &quot;западом&quot; победят РУССКИХ?... ну-ну,..... и сколько же раз... тебя вышвыривали из Шереметьева??.... может признаешься?
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9 мин.

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