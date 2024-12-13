Блохин объяснил «охраноте», почему не стоит ждать народного восстания на Украине

ВУ Владимир Уфимцев Процесс дебилизации на Украине за эти 30 лет "самостийного пути" в никуда - слишком далеко зашёл... Боюсь, что ПОЛНАЯ перезагрузка всего и вся, снизу и до самого "еуврэйского верху"... Иначе, все это было зря. Жаль, что товарища Сталина этот гаденыш, западенский (?) Хрущ, рано убрал с Олимпа... не дал завершить "зачистку" предателей в партноменклатуре. И сам, своими руками провел реабилитацию недобитых бандеровцев, которые сидели в лагерях Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Игорь Кузнецов "Партизанить" против киевского режима предлагает тот, кто промолчал в 2014 и не пошёл на "антимайдан" как в Донбассе. Можно "сколотить" ОПГ, вооружиться, только как из голов граждан Украины убрать "моя хата с краю"? А большевики вели пропаганду, печатали газету "Искра" ... а уж "пламя революции" разжигали не только изнутри, но и извне, кому нужно было чтобы Российская империя вышла из войны. Сейчас наоборот - извне поддерживают "режим" чтобы и дальше ослабить Россию.