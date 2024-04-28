Взвейтесь кострами, стереотипы

Еще недавно мы отмечали Первомай походом на демонстрацию с букетом первоцветов в руках, но теперь. Мария Кожевникова с сыновьями Иваном и Максимом из личного архива Марии Кожевниковой Еще недавно мы отмечали Первомай походом на демонстрацию с букетом первоцветов в руках, но теперь он скорее символизирует старт дачного сезона: хорошо это или плохо? Времена меняются, а мы меняемся вместе с ними.