Эндокринолог перечислила продукты, побеждающие тягу к сладкому

Организм можно "перехитрить", добавив в рацион определённые элементы, уверена врач.Постоянное непреодолимое желание съесть что-то сладкое может привести к тому, что человек накапливает лишний вес и сопутствующие ему болезни, вплоть до неизлечимых.
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