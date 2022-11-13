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Джордж Расселл: «Лишний «софт» сыграет в пользу «Ред Булл», Ферстаппен – по-прежнему фаворит»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о шансах на Гран-при Сан-Паулу. Рассел выиграл спринт, обогнав Макса Ферстаппена из «Ред Булл», который использовал шины «медиум», в отличие от основных соперников.

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