Кипятите воду! Минздрав выявил нарушения в Бней-Йехуда

Министерство здравоохранения сообщает о необходимости кипятить воду перед употреблением для питья, приготовления пищи и лекарств, а также чистки зубов в новом районе населенного пункта Бней-Йехуда.
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