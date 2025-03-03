Царьград ФОТО: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agecy/Globallookpress Бывший инспектор специальной комиссии ООН Скотт Риттер и политкомментатор Иен Майлс Чонг высказали своё мнение касательно недавнего заявления Владимира Путина о редкоземельных элементах на новых территориях.
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