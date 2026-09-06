Kiev is still not ready to give up Donbass for the sake of concluding a peace agreement with Russia, said the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, after talks with US representatives Steve Witkoff and By Jared Kushner.
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