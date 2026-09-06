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The Eurasia Daily news agency

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Zelensky said he was not ready to give up Donbass for the sake of peace.

Zelensky said he was not ready to give up Donbass for the sake of peace.

Kiev is still not ready to give up Donbass for the sake of concluding a peace agreement with Russia, said the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, after talks with US representatives Steve Witkoff and By Jared Kushner.

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