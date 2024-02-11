Информационная бомба взорвалась — интервью американского журналиста Карлсона с президентом России Владимиром Путиным вышло в Сети.
Информационная бомба взорвалась - Как отреагировали немецкие СМИ?
Комментарии
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Юрий анин
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14 час.
Галина Чужая
Никакой информационной бомбы не взорвалось. Простой народ и так подозревал, что ему му-му впаривают, а теперь он точно знает что его считают за глупую дойную корову. А главные политики и так всё это знали, но... ниZZZZя им такое в свете линии партии США говорить. Вот и всё. Когда на горле стоит военный башмак США не очень то клюв раскроешь - могут и кислород перекрыть.
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13 час.
Игорь Максаков
Путин красава!
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10 час.
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