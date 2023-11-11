Стали известны подробности биографии помилованного убийцы кемеровской студентки Веры Пехтелевой

СМИ рассказали, кем является Владислав Канюс. В Сети появились подробности биографии помилованного указом президента РФ Владимира Путина убийцы студентки из Кемерова Веры Пехтелевой 27-летнего Владислава Канюса.
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