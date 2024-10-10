Алаудинов заступился за русских. Генерал «Ахмата» «восстал» против своего

NEWS.ru Апти Алаудинов Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов встретился с лидерами «Русской общины» после того, как уполномоченный по правам человека в Чечне Мунсур Солтаев заявил, что движение разжигает ненависть.