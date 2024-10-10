Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ММ
    По подвигу и награда. Сосчитать каждого, Интернет всех помнит.У России нет зада...
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  • Miha52 Новик Михаил
    Их вешали, при этом конвой умолял заменить виселицу на расстрел. Потому как херои Украины при виде виселицы мигом пер...Пахнуло Бухенвал...

Алаудинов заступился за русских. Генерал «Ахмата» «восстал» против своего

Алаудинов заступился за русских. Генерал «Ахмата» «восстал» против своего

NEWS.ru Апти Алаудинов Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов встретился с лидерами «Русской общины» после того, как уполномоченный по правам человека в Чечне Мунсур Солтаев заявил, что движение разжигает ненависть.

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