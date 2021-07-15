Уходите с тем, с чем пришли

Медвежий угол

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Написал Президент обещанную статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Эффект - потрясающий.

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Rusik Rusik
И особенно это относится к териториями, и еще-, западенцы никакие не украинцы. Румыны, поляки, венгры но не украинцы.
АЛЕКС БАМ
В состав России войдёт Малороссия. Смущает "Мало"? А вы ознакомьтесь с государственным устройством Византии. После принятия православия это повторилось на Руси. Поймёте зачем Карл XII припёрся в Полтаву.
Ирина
Путин не прав ,и в том ,что по своей манере оклеветал большевиков , и в том ,что если враги коммунистов в их Перестройку поделили СССР между собой на свои Государства ,то они должны соблюдать границы Государств . Вместе того ,чтобы работать на благо своих Государств и их народов ,они развязывают войны между собой ,захватывают друг у друга территории ,устраивают друг против друг друга государственные перевороты ,насаждают злобу и ненависть как против большевиков-коммунистов и их сторонников ,так и против друг друга .
Naftis Ploiarhos
Армения и Азербайджан -давно не поделии свои границы -еще при Никите были проблемы но тогда вся армия была в одних руках -сейчас каждое княжество имеет свои армии и даже Казахстан и почему не вернуть исконные земли Армении или Украины !!
Владимир Домнин
Что-то воплей от кремлеботов не слышно, кто такой автор, чтобы комментировать Президента. Я понимаю, если бы он высказал своё мнение по вопросу.
Геннадий Ростовский
А зачем кремлеботам устраивать вопли? Автор всё изложил как раз к их вящему удовольствию...
Владимир Домнин
Всего 4 бота, да и те трусливые. Если унижение Путина к их удовольствию, то какие же они кремлеботы.
Vasja Chabibulin
Эксперимент пиндосам удался. За семь лет превратили русских людей в животных (дрессированые обезьянки). Тупые бандерлоги этим стадом управляют, но им недолго осталось. Ничем хорошим для укропитеков этот эксперимент не закончится.
Геннадий Ростовский
Будем на это надеяться.
M T
То, что большевизм принес страшные беды России и заложил под нее мины замедленного действия - бесспорно! Однако, запоздалое признание этого факта, а тем более - продолжение тупого отрицания его недобитыми "верными ленинцами-сталинцами" - вовсе не означает, что свершившееся - без проблем вновь станет "матушкой-Русью". Скорее, подготовка к силовому ( а какому же еще?) захвату утраченных территорий - приведет к гонке вооружений того же типа, что разорила и развалила "великий и могучий" СССР при всё большем подчинении общества "исполнению интернационального долга" и игнорированию растущих внутренних проблем. Что потребует "сплочения народа" в стране-зоне... вполне, по-большевицки. Силовое "исправление" Истории означает мировую войну, в которой Россию гарантированно испепелят, а если войну своевременно не развязать - будет майдан "разрядки-перестройки" (и перестрелки), не менее разрушительной силы. Вот и весь исторический выбор России на данном этапе.
Василий Топчий
Всё пропало, шеф, всё пропало! Хватит бздеть!
Владимир Самойленко
а думать головой никада не пробовал? ну прежде чем муть всякую в эфир выносить?
M T
Ну, явно не тебе советовать! Оспорить мои слова тебе нечем, а пустое недовольство вымирающих совков, глубоко оскорбленных непришествием коммунизма и отвратительной им правдой, мне - по барабану.
M T
Да, не порть воздух в Рунете! Он и без тебя тут тухлятиной попахивает.
Юрий Старик
Считаю попытки Путина спихнуть все дерьмо, в котором сейчас находится Россия, на большевизм, беспринципным и не оправданным, или он хочет этим доказать свою "либеральность"?????
M T
Вообще-то, "попытки Путина спихнуть все дерьмо, в котором сейчас находится Россия, на большевизм" крайне редки, предельно осторожны и исключительно целенаправлены! Причина предельно проста и не видна только тем, кто смотрит на мир через красные очки, крепко прибитые к головам "советского" производства: вся "легитимность и правопреемственность" нынешней, якобы "некоммунистической" власти, где 100% - коммунисты и комсомольцы - зиждется исключительно на сушеном трупе в мавзолее и красной большевицкой звезде над ним. Того же пошиба и "законность" (без какого-либо закона) захвата верхушкой КПСС и ее союзником- крупным криминалом, всей "всенародной социалистической" собственности на 1/6 части суши. Отсюда и властная риторика. Где нужно - некоторая беззубая критика большевизма, а где нужна "правопреемственность" (от большевизма!), поднятие градуса победобесия и "ярости благородной" потенциального пушечного мяса супротив пугала "враг у порога" - "слава советскому народу!" Ничего необычного... просто болтовня для доверчивых дураков в надежде на то, что они, как прежде будут безропотно "проявлять массовый героизм", миллионами умирая "за Родину", не понимая, что умирают за чужие и чуждые России, интересы. Заметим, что эта риторика работает! Каждый видит в Путине то, что хочет видеть... и все они - будут обмануты.
Юрий Старик
Бесцельный набор бессмысленности, но грязной........
M T
Постепенно сказанное мною обретет для вас смысл! При особой упёртости и игнорировании очевидного, свойственных "советским" с атрофированными мозгами и совестью - процесс может быть болезненным . Но неотвратимым он будет точно.
Юрий Старик
Смените "сову" на "козла", он выглядит упрямей.......
M T
Вы и без "козла" так выглядите! И столь же убедительны.
Alexander Kneper
Вот Путин дает. Теперь он всё на дела столетней давности, на большевиков сваливает. Лучше бы он предателя и подонка ЕБНа осудил за развал СССР. А то он этому иуде "ельцин центр" построил и подонка славословит. Большевики то как раз страну, разрушенную буржуями-либерастами и царскими генералами, устроившими февральский переворот и предавшими "царя-батюшку", за 20 с небольшим лет вновь собрали и сделали куда сильнее царской России. А теперешние буржуины за 30 лет еле-еле Крым вернули. Ни Приднестровье ни Донбасс НЕ ПРИЗНАЛИ. Да они такими темпами и за 100 лет не соберут. Куда им этим буржуям у которых и капиталварягиы и семьи и душа (которой у них нет) ВСЁ на западе!
Silver Kont
Идёт подготовка населения к нашествию хохлов в Россию после запуска "Северного потока-2", когда бандерлоги перестанут получать деньги за транзит и в недостране будет экономический кризис, после чего толпы банддерлогов ринутся на заработки в Россию, Мол, ребята, поделитесь рабочими местами с понаехавшими, ведь они нам "как братья". Они же нас "братьями " не считают, просто пользуются моментом...
Алексей Плескач
Ээх.... Сколько же раз мы предъявляли доказательство того, что Западом правит патология? СКОЛЬКО!!! Просто же всё! Запад на чём стоит? На "семафоре". Одним уголовникам - зелёный свет, другим - красный. ВСЁ.КТО был первыми большевиками? Ярые западники, если честно. ТЕМ они ничем не отличались от февралистов. ВСЕ они - лютые русофобы и ненавистники Российской Империи. Ульянова в их ряды привела месть. Вот и всё. Сталина - чувство справедливости. Вот и всё. В ТОМ их различие! А после развала СССР - у руля везде были именно западнические элиты. А Западом - правит патология! Т.е. негативный - осознанный! - отбор патологичных, кажущихся отбиравшим их - управляемыми! Вот и всё. А сейчас - вся эта концепция - ввиду обнажения всей основы мирового цивилизационного кризиса - сыплется как карточный домик! Пересборка возможна только тогда, когда будут выпилены - а до того - объявлены не просто нелегетимными,а уголовниками и коррупционерами! - ВСЕ элиты этих, продавшихся Западу, Республик! С остальными, кто хоть как то с Россией взаимодействует - будет поставлена жёсткая задача. Она ДОЛЖНА БЫТЬ поставлена - и будет! Очистка. А на Западе... А на Западе могут быть несколько страшных гражданских войн. И на отвлекаловку нас и направлены сейчас все усилия. Любые прагматики в странах, которые подконтрольны заокеанским и заламаншским - изгоняются из тамошней власти - подчистую. Ибо - задача тех стран - готовить раш против нас. И Китая. Вот и ответ Путина - им всем. Сразу. На ВСЁ. Наилучший! РОССИЙСКИЕ граждане ДНР и ЛНР будут брать укрообласти. Которые - перестанут быть Украиной. Навсегда. ВСЕ перестанут. До единой! А украинцы - если этот термин и сохранится - будет иметь чисто культурологическое значение. Не более.
Роман Романов
Алексей Плескач
Доказательства - просты и ясны! СМИ (ТВ и прочие) что нам всем говорят? Что, якобы, на Западе - конкуренты колобродят. Вакцины там - конкурируют, рынки пытаются переделать. Мы и КНР ЧТО им всем предлагали? Возможности "всем сестрам иметь по серьгам"! И?!? Был категорический патологичный отказ и КИДАЛОВО! И - кучи-кучи-кучи санкций! А вся эта "конкуренция" - это для того, чтобы запудрить мозги разным, кто, будучи патологичным, пытается играться в прагматика. И?!? ЧТО мы все видели последние 1,5 года? Прямой геноцид тех слоёв населения в ЕС, которые тамошним - патологичным! - элитам - посчитались неугодными и лишними. Старое поколение. Оно, во-первых, ПОМНИТ мощь Советского Союза. Во-вторых, реальные успехи и САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ - хоть какую-то! - стран Евросоюза. Во-третьих, тогда ещё - в ЕС были по-настоящему белые люди! И - традиционалисты. Угодно это настоящим хозяевам жизни на Западе? НЕТ! Им нужны подконтрольные. А для того, чтобы уничтожить (в основном, под шумок) им и нужны гражданские войны! А таковые - хорошо организовать - в одно время с рашем на нас!
Роман Романов
Вот именно!

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