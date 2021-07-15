Уходите с тем, с чем пришли

Медвежий уголПолитикаУходите с тем, с чем пришли Написал Президент обещанную статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Эффект - потрясающий.Вернуться к статье267НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRRRusik RusikИ особенно это относится к териториями, и еще-, западенцы никакие не украинцы. Румыны, поляки, венгры но не украинцы.АЛЕКС БАМВ состав России войдёт Малороссия. Смущает "Мало"? А вы ознакомьтесь с государственным устройством Византии. После принятия православия это повторилось на Руси. Поймёте зачем Карл XII припёрся в Полтаву.ИИринаПутин не прав ,и в том ,что по своей манере оклеветал большевиков , и в том ,что если враги коммунистов в их Перестройку поделили СССР между собой на свои Государства ,то они должны соблюдать границы Государств . Вместе того ,чтобы работать на благо своих Государств и их народов ,они развязывают войны между собой ,захватывают друг у друга территории ,устраивают друг против друг друга государственные перевороты ,насаждают злобу и ненависть как против большевиков-коммунистов и их сторонников ,так и против друг друга .Naftis PloiarhosАрмения и Азербайджан -давно не поделии свои границы -еще при Никите были проблемы но тогда вся армия была в одних руках -сейчас каждое княжество имеет свои армии и даже Казахстан и почему не вернуть исконные земли Армении или Украины !!Владимир ДомнинЧто-то воплей от кремлеботов не слышно, кто такой автор, чтобы комментировать Президента. Я понимаю, если бы он высказал своё мнение по вопросу.Геннадий РостовскийА зачем кремлеботам устраивать вопли? Автор всё изложил как раз к их вящему удовольствию...Владимир ДомнинВсего 4 бота, да и те трусливые. Если унижение Путина к их удовольствию, то какие же они кремлеботы.Vasja ChabibulinЭксперимент пиндосам удался. За семь лет превратили русских людей в животных (дрессированые обезьянки). Тупые бандерлоги этим стадом управляют, но им недолго осталось. Ничем хорошим для укропитеков этот эксперимент не закончится.Геннадий РостовскийБудем на это надеяться.M TТо, что большевизм принес страшные беды России и заложил под нее мины замедленного действия - бесспорно! Однако, запоздалое признание этого факта, а тем более - продолжение тупого отрицания его недобитыми "верными ленинцами-сталинцами" - вовсе не означает, что свершившееся - без проблем вновь станет "матушкой-Русью". Скорее, подготовка к силовому ( а какому же еще?) захвату утраченных территорий - приведет к гонке вооружений того же типа, что разорила и развалила "великий и могучий" СССР при всё большем подчинении общества "исполнению интернационального долга" и игнорированию растущих внутренних проблем. Что потребует "сплочения народа" в стране-зоне... вполне, по-большевицки. Силовое "исправление" Истории означает мировую войну, в которой Россию гарантированно испепелят, а если войну своевременно не развязать - будет майдан "разрядки-перестройки" (и перестрелки), не менее разрушительной силы. Вот и весь исторический выбор России на данном этапе.ВТВасилий ТопчийВсё пропало, шеф, всё пропало! Хватит бздеть!Владимир Самойленкоа думать головой никада не пробовал? ну прежде чем муть всякую в эфир выносить?M TНу, явно не тебе советовать! Оспорить мои слова тебе нечем, а пустое недовольство вымирающих совков, глубоко оскорбленных непришествием коммунизма и отвратительной им правдой, мне - по барабану.M TДа, не порть воздух в Рунете! Он и без тебя тут тухлятиной попахивает.Юрий СтарикСчитаю попытки Путина спихнуть все дерьмо, в котором сейчас находится Россия, на большевизм, беспринципным и не оправданным, или он хочет этим доказать свою "либеральность"?????M TВообще-то, "попытки Путина спихнуть все дерьмо, в котором сейчас находится Россия, на большевизм" крайне редки, предельно осторожны и исключительно целенаправлены! Причина предельно проста и не видна только тем, кто смотрит на мир через красные очки, крепко прибитые к головам "советского" производства: вся "легитимность и правопреемственность" нынешней, якобы "некоммунистической" власти, где 100% - коммунисты и комсомольцы - зиждется исключительно на сушеном трупе в мавзолее и красной большевицкой звезде над ним. Того же пошиба и "законность" (без какого-либо закона) захвата верхушкой КПСС и ее союзником- крупным криминалом, всей "всенародной социалистической" собственности на 1/6 части суши. Отсюда и властная риторика. Где нужно - некоторая беззубая критика большевизма, а где нужна "правопреемственность" (от большевизма!), поднятие градуса победобесия и "ярости благородной" потенциального пушечного мяса супротив пугала "враг у порога" - "слава советскому народу!" Ничего необычного... просто болтовня для доверчивых дураков в надежде на то, что они, как прежде будут безропотно "проявлять массовый героизм", миллионами умирая "за Родину", не понимая, что умирают за чужие и чуждые России, интересы. Заметим, что эта риторика работает! Каждый видит в Путине то, что хочет видеть... и все они - будут обмануты.Юрий СтарикБесцельный набор бессмысленности, но грязной........M TПостепенно сказанное мною обретет для вас смысл! При особой упёртости и игнорировании очевидного, свойственных "советским" с атрофированными мозгами и совестью - процесс может быть болезненным . Но неотвратимым он будет точно.Юрий СтарикСмените "сову" на "козла", он выглядит упрямей.......M TВы и без "козла" так выглядите! И столь же убедительны.AKAlexander KneperВот Путин дает. Теперь он всё на дела столетней давности, на большевиков сваливает. Лучше бы он предателя и подонка ЕБНа осудил за развал СССР. А то он этому иуде "ельцин центр" построил и подонка славословит. Большевики то как раз страну, разрушенную буржуями-либерастами и царскими генералами, устроившими февральский переворот и предавшими "царя-батюшку", за 20 с небольшим лет вновь собрали и сделали куда сильнее царской России. А теперешние буржуины за 30 лет еле-еле Крым вернули. Ни Приднестровье ни Донбасс НЕ ПРИЗНАЛИ. Да они такими темпами и за 100 лет не соберут. Куда им этим буржуям у которых и капиталварягиы и семьи и душа (которой у них нет) ВСЁ на западе!Silver KontИдёт подготовка населения к нашествию хохлов в Россию после запуска "Северного потока-2", когда бандерлоги перестанут получать деньги за транзит и в недостране будет экономический кризис, после чего толпы банддерлогов ринутся на заработки в Россию, Мол, ребята, поделитесь рабочими местами с понаехавшими, ведь они нам "как братья". Они же нас "братьями " не считают, просто пользуются моментом...Алексей ПлескачЭэх.... Сколько же раз мы предъявляли доказательство того, что Западом правит патология? СКОЛЬКО!!! Просто же всё! Запад на чём стоит? На "семафоре". Одним уголовникам - зелёный свет, другим - красный. ВСЁ.КТО был первыми большевиками? Ярые западники, если честно. ТЕМ они ничем не отличались от февралистов. ВСЕ они - лютые русофобы и ненавистники Российской Империи. Ульянова в их ряды привела месть. Вот и всё. Сталина - чувство справедливости. Вот и всё. В ТОМ их различие! А после развала СССР - у руля везде были именно западнические элиты. А Западом - правит патология! Т.е. негативный - осознанный! - отбор патологичных, кажущихся отбиравшим их - управляемыми! Вот и всё. А сейчас - вся эта концепция - ввиду обнажения всей основы мирового цивилизационного кризиса - сыплется как карточный домик! Пересборка возможна только тогда, когда будут выпилены - а до того - объявлены не просто нелегетимными,а уголовниками и коррупционерами! - ВСЕ элиты этих, продавшихся Западу, Республик! С остальными, кто хоть как то с Россией взаимодействует - будет поставлена жёсткая задача. Она ДОЛЖНА БЫТЬ поставлена - и будет! Очистка. А на Западе... А на Западе могут быть несколько страшных гражданских войн. И на отвлекаловку нас и направлены сейчас все усилия. Любые прагматики в странах, которые подконтрольны заокеанским и заламаншским - изгоняются из тамошней власти - подчистую. Ибо - задача тех стран - готовить раш против нас. И Китая. Вот и ответ Путина - им всем. Сразу. На ВСЁ. Наилучший! РОССИЙСКИЕ граждане ДНР и ЛНР будут брать укрообласти. Которые - перестанут быть Украиной. Навсегда. ВСЕ перестанут. До единой! А украинцы - если этот термин и сохранится - будет иметь чисто культурологическое значение. Не более.Роман РомановАлексей ПлескачДоказательства - просты и ясны! СМИ (ТВ и прочие) что нам всем говорят? Что, якобы, на Западе - конкуренты колобродят. Вакцины там - конкурируют, рынки пытаются переделать. Мы и КНР ЧТО им всем предлагали? Возможности "всем сестрам иметь по серьгам"! И?!? Был категорический патологичный отказ и КИДАЛОВО! И - кучи-кучи-кучи санкций! А вся эта "конкуренция" - это для того, чтобы запудрить мозги разным, кто, будучи патологичным, пытается играться в прагматика. И?!? ЧТО мы все видели последние 1,5 года? Прямой геноцид тех слоёв населения в ЕС, которые тамошним - патологичным! - элитам - посчитались неугодными и лишними. Старое поколение. Оно, во-первых, ПОМНИТ мощь Советского Союза. Во-вторых, реальные успехи и САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ - хоть какую-то! - стран Евросоюза. Во-третьих, тогда ещё - в ЕС были по-настоящему белые люди! И - традиционалисты. Угодно это настоящим хозяевам жизни на Западе? НЕТ! Им нужны подконтрольные. А для того, чтобы уничтожить (в основном, под шумок) им и нужны гражданские войны! А таковые - хорошо организовать - в одно время с рашем на нас!Роман РомановВот именно!Комментировать
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