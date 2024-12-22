В Керчи спасли попавшего в мазут лебедя

Спасатели ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» спасли лебедя в Керчи. В районе центральной набережной Керчи сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» на расстоянии 10 метров от берега увидели лебедя, который был весь в мазуте и барахтался в воде.
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