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СберБанк запустил выгодный промовклад с возможностью пополнения и снятия средств

СберБанк запустил выгодный промовклад с возможностью пополнения и снятия средств

23 сентября СберБанк запустил вклад "Промо Управляй" с повышенной процентной ставкой. Диапазон ставок, в зависимости от суммы неснижаемого остатка, составит от 3,8 до 4,75% годовых.

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