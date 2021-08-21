Новым замом министра информации Казахстана назначили "борца с русским колониализмом"

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаНовым замом министра информации Казахстана назначили "борца с русским колониализмом" В последнее время складывается ощущение, что центр постсоветской русофобии плавно перетекает с запада на восток.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Зотовсмена идеологии государственного социального капитализма на частный грабительский капитализм неизбежно порождает национализм и фашизм.Александр ТурчинГнать тварей инородцев из РОССИИ!Вот мрази чемодан-вокзал-аул-кишлак!!!Владимир СоловьевПутину как собственно и всем кто в правительстве наплевать на всех соотечественников в СНГ, политики только перед выборами вспоминают про них.В1Владимир 123Повторение Украины...Аркадий Александров"Владимир Путин в 2014 году принял чёткий курс на защиту русского населения......." - настолько чёткий, что 4,5 миллиона русских уже прогнали из русской Южной Сибири (с какого-то перепуга казахией обозвали), снесли памятник Ермаку и переименовали по чучмекски русские города. Если бы наш президент взял под личную защиту казахского парня Ермека Тайчибекова, которого загнобили за объективное отношение к русским людям - о чём-то можно рассуждать........Комментировать
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