Горнолыжный сезон в Сочи продлится до мая

Сочинские горнолыжные курорты планируют одновременно закрыть зимний сезон и открыть летний. По словам заместителя генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта «Роза Хутор» Рушана Сабирова, зимний сезон на курорте продлится до 13 апреля.
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