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«Оттава» продлила Тайлера Буше на год, контракт двусторонний. У 10-го номера драфта-2021 нет ни одного матча в НХЛ

« Оттава » объявила о подписании нового контракта с форвардом Тайлером Буше.  23-летний американец заключил двустороннее соглашение на один год.

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