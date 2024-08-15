РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Мою дочь еще в 1992 году перед переводом в 9 класс обычной школы вызвали на педсовет, где "пошутили", заявив, что они...Генпрокуратура пр...
  • лина любимцева
    Молдавии нужно возвращаться в состав России...Кандидат в презид...
  • лина любимцева
    А какие меры к нему можно принять?  За то, что принимает наркоту, разве в России судят?  КТО УМНЫЙ И ЗНАЕТ?Буйный наркоман и...

Друг командира ВСУ Ишкулова шокирован его участием в атаке на Курскую область

Живущий в России друг детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиля Ишкулова Дмитрий заявил РИА Новости, что информация об участии Ишкулова во вторжении украинских боевиков на территорию РФ стала для него неожиданностью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх