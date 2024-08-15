Друг командира ВСУ Ишкулова шокирован его участием в атаке на Курскую область

Живущий в России друг детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиля Ишкулова Дмитрий заявил РИА Новости, что информация об участии Ишкулова во вторжении украинских боевиков на территорию РФ стала для него неожиданностью.