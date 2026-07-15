Новая российская шина: до 300 км/ч!

В модельной линейке компании Ikon за сегмент высокоскоростных шин для автомобилей со спортивным уклоном отвечала модель Autograph Ultra 2 – лицензионный вариант шины Nokian Hakka Black 2, выпущенной еще в 2018 году.
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