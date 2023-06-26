Daily Storm

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Число жертв из-за прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 48 человек

Число жертв из-за прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 48 человек

Спасатели обнаружили тела еще двоих погибшихЧисло погибших после прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территории в Херсонской области выросло до 48 человек.

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