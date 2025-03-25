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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Делегация природоохранной отрасли почтила память жертв Хатынской трагедии.

22 марта в Беларуси чтят память жертв Хатынской трагедии и сожженных белорусских деревень.Сегодня в мемориальном комплексе ´Хатынь´ проходят мероприятия, посвящённые 82-й годовщине со дня трагедии белорусской деревни.

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