Делегация природоохранной отрасли почтила память жертв Хатынской трагедии.

22 марта в Беларуси чтят память жертв Хатынской трагедии и сожженных белорусских деревень.Сегодня в мемориальном комплексе ´Хатынь´ проходят мероприятия, посвящённые 82-й годовщине со дня трагедии белорусской деревни.
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