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Вечерний Новосибирск

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Жители Линево третьи сутки замерзают в минус 35 из-за аварии

Жители Линево третьи сутки замерзают в минус 35 из-за аварии

Отопление в Линево отключили ранним утром 6 декабря. Администрация рабочего поселка Линево в официальном паблике в соцсетях сообщила, что отключение теплоснабжения во всем поселке было связано с необходимостью установить место утечки.

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