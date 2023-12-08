Жители Линево третьи сутки замерзают в минус 35 из-за аварии

Отопление в Линево отключили ранним утром 6 декабря. Администрация рабочего поселка Линево в официальном паблике в соцсетях сообщила, что отключение теплоснабжения во всем поселке было связано с необходимостью установить место утечки.
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