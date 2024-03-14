Чистая прибыль «Новабев Групп» за 2023 год по МСФО снизилась на 4%Чистая прибыль алкогольной компании «Новабев Групп» за 2023 год по МСФО снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом, до 8,1 млрд рублей, сообщила компания.