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Найдено лечение для запущенной формы сибирской язвы

Найдено лечение для запущенной формы сибирской язвы

Молекулярные биологи из США разработали подход, позволяющий остановить развитие сибирской язвы на последних стадиях, что в прошлом было невозможно сделать при помощи уже существующих лекарств от данной инфекции.

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