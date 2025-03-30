Найдено лечение для запущенной формы сибирской язвы

Молекулярные биологи из США разработали подход, позволяющий остановить развитие сибирской язвы на последних стадиях, что в прошлом было невозможно сделать при помощи уже существующих лекарств от данной инфекции.
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