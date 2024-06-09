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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россиянка Александра Морозова заняла второе место в ультрамарафоне Comrades, который прошел 9 июня в ЮАР. Участники бежали 85,91 км

9 июня в ЮАР прошел 97-й ультрамарафон Comrades. Участники бежали 85,91 км по трассе «вверх» из города Дурбан в Питермарицбург.

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