Зарубин показал Путина, услышавшего дискуссию членов Совбеза в его отсутствие

Журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин выложил в Telegram-канале видео, на котором видно выражение лица президента РФ Владимира Путина, когда он слушает членов Совбеза до подключения к ним по телемосту.
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Что заслужил за многолетнее оболванивание народа, то видимо и услышал, хтя там, кроме Белоусова, собралось одно ворьё.