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Газета.ру

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Зарубин показал Путина, услышавшего дискуссию членов Совбеза в его отсутствие

Зарубин показал Путина, услышавшего дискуссию членов Совбеза в его отсутствие

Журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин выложил в Telegram-канале видео, на котором видно выражение лица президента РФ Владимира Путина, когда он слушает членов Совбеза до подключения к ним по телемосту.

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