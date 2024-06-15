Несмотря на возобновление американского финансирования, западные партнеры не в состоянии выполнить обещанное ранее Украине.
«Обещают много, дают крохи»: украинский генерал уличил союзников во лжи
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Александр Бабин
Вот идиоты-тем же кто отправляет тоже надо в свой карман надо положить
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16 час.
Виктор Луговой
"Такого низкого показателя не было до этой полугодичной паузы, и это после непоставок во все это время" О, - недопоставки. А слабо наехать на ковбоев в арбитражном суде? А слабо выкатить ковбоям иск по штрафу за недопоставки и просрочку поставок?
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14 час.
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