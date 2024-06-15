«Обещают много, дают крохи»: украинский генерал уличил союзников во лжи

Вот идиоты-тем же кто отправляет тоже надо в свой карман надо положить

Виктор Луговой

"Такого низкого показателя не было до этой полугодичной паузы, и это после непоставок во все это время" О, - недопоставки. А слабо наехать на ковбоев в арбитражном суде? А слабо выкатить ковбоям иск по штрафу за недопоставки и просрочку поставок?