Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Обещают много, дают крохи»: украинский генерал уличил союзников во лжи

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Комментарии
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Александр Бабин
Вот идиоты-тем же кто отправляет тоже надо в свой карман надо положить
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16 час.
Виктор Луговой
&quot;Такого низкого показателя не было до этой полугодичной паузы, и это после непоставок во все это время&quot; О, - недопоставки. А слабо наехать на ковбоев в арбитражном суде? А слабо выкатить ковбоям иск по штрафу за недопоставки и просрочку поставок?
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14 час.

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