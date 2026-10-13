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Биолог Слынько объяснила правила готовки условно-съедобных грибов

Биолог Слынько объяснила правила готовки условно-съедобных грибов

Условно-съедобные грибы можно употреблять в пищу только при строгом соблюдении технологии обработки. Об этом в беседе с RT предупредила доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

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