Биолог Слынько объяснила правила готовки условно-съедобных грибов

Условно-съедобные грибы можно употреблять в пищу только при строгом соблюдении технологии обработки. Об этом в беседе с RT предупредила доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- JF Лерчек остается п...
- Пашинян заявил, ч...
- Мишустин обновил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым