Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на ликвидацию ЧС с мазутом на Кубани

Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на ликвидацию ЧС с мазутом на Кубани

Бюджет Краснодарского края пополнился 1,5 млрд рублей, которое региону выделило правительство для устранения последствий ЧС с танкерами в Керченском проливе и разливом мазута.

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Комментарии
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Михаил
После трагедии с танкерами я задавал в комментариях вопрос, а кто ответит за последствия разлива нефти, и, как и должно быть, никто мне не ответил. Чем больше трагедия - тем увереннее можно сказать, что деньги выделит государство. Попробуйте совершить подобное - и будете расплачиваться всю жизнь, да ещё и вашим внукам хватит. Вот такая она, суровая правда жизни...
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