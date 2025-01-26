Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на ликвидацию ЧС с мазутом на Кубани

Михаил

После трагедии с танкерами я задавал в комментариях вопрос, а кто ответит за последствия разлива нефти, и, как и должно быть, никто мне не ответил. Чем больше трагедия - тем увереннее можно сказать, что деньги выделит государство. Попробуйте совершить подобное - и будете расплачиваться всю жизнь, да ещё и вашим внукам хватит. Вот такая она, суровая правда жизни...