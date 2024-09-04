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Путин обратил внимание на необходимость обеспечения жильем военнослужащих

Путин обратил внимание на необходимость обеспечения жильем военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин 4 сентября указал на необходимость обеспечения жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты во время посещения пункта базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота.

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