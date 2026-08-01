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Соскин рассказал о решении Трампа для Зеленского

Соскин рассказал о решении Трампа для Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп своим заявлением о переговорах с Москвой дал понять украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что сделка с Россией неизбежна, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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