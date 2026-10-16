Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго». Без света временно остались улицы Айвазовского, Десантников, Королева, Ленина, Мичурина, Пограничная, Победы, Серова, Стамова, а также переулки Долинный, Пограничный, Цветочный, Базарный и прилегающие к ним улицы и переулки.
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