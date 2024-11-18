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По всей России сохранится температура выше климатической нормы

По всей России сохранится температура выше климатической нормы

Во всех регионах России отмечается превышение температуры над многолетней климатической нормой. Аномальное тепло объясняется влиянием воздушных масс из Атлантики, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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