ИРНИТУ готовит экологов для стран Африки и Центральной Азии

Кафедра обогащения полезных ископаемых ИРНИТУ выпустила магистров-заочников по программе «Экология и зеленая инженерия», привлекшей студентов из разных стран, включая Африку и Центральную Азию, сообщили в пресс-службе вуза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии