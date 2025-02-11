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Варикозные вены и сосудистые звездочки: кто подвержен им и как их избежать (простые советы от врача)

Варикозные вены и сосудистые звездочки: кто подвержен им и как их избежать (простые советы от врача)

Нездоровые изменения в состоянии кровеносных сосудов на ногах происходят у многих людей – как их можно избежать? В большинстве случаев варикозное расширение вен и появление сосудистых звездочек объясняется врожденной слабостью соединительной ткани – из-за нее стенки вен становятся все менее прочными по мере возраста человека.

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