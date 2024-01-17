«Иди сюда, сука русская!»: в Белгороде схвачена многонациональная банда, избивавшая людей на улицах (ВИДЕО)

Наказание за избиение граждан обязано быть таким, чтобы мразь на всю жизнь усвоила урок, не будет этого - бандитский беспредел продолжится. Почему так, избит политик, артист - трагедия, обязано быть жесткое наказание, избит обычный гражданин - рутина, чаще всего не адекватное поступку наказание.

ВЧ

Владимир Черноморский

Придет время и всё это нелюдье объявит себя хозяином России, хочется обратиться к правительству, чего ждёте, вы что слепые ?! Ждёте когда инородцы вас будут хватает на улицах и вешать на столбах, ну ну , толирантите дальше, вас это тоже затронет, ни куда за лобирование их интересов не делитесь, будете первыми, кого это коснется