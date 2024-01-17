В Белгороде схвачена многонациональная банда во главе с Эмилем Гафаровым и несколькими местными отморозками, избивавшая людей на улицах.
«Иди сюда, сука русская!»: в Белгороде схвачена многонациональная банда, избивавшая людей на улицах (ВИДЕО)
Комментарии
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Erl Schweizer
Наказание за избиение граждан обязано быть таким, чтобы мразь на всю жизнь усвоила урок, не будет этого - бандитский беспредел продолжится. Почему так, избит политик, артист - трагедия, обязано быть жесткое наказание, избит обычный гражданин - рутина, чаще всего не адекватное поступку наказание.
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12 час.
Дмитрий Бакланов
Банда продажная, многонациональная. Национальность притянута для хайпа.
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11 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Придет время и всё это нелюдье объявит себя хозяином России, хочется обратиться к правительству, чего ждёте, вы что слепые ?! Ждёте когда инородцы вас будут хватает на улицах и вешать на столбах, ну ну , толирантите дальше, вас это тоже затронет, ни куда за лобирование их интересов не делитесь, будете первыми, кого это коснется
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10 час.
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