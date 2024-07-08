Немцы опасаются прихода к власти во Франции ярого германофоба

Интересно Олимпийские игры-то на этом фоне будут? Хочется увидеть забег этого ОНО на 25-сантиметровых шпильках🤣🤣🤣🤣

Есть русофобы и т п Почему не могут быть германофобы?

Геннадий Хрипунов

Мари Липен почему не стала со своей партией второй, потому-что пидор и гомик макрон подтосавали 2 тур выборов, большинство Народа Франции это абсолютно знает, но пока ни чего не может сделать, так как боится пиндоста с их долларами.