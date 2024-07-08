Во Франции второй тур внеочередных парламентских выборов выиграл альянс левых сил «Новый народный фронт», получивший в итоге 182 депутатских кресла.
Немцы опасаются прихода к власти во Франции ярого германофоба
Комментарии
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Галина Чужая
Интересно Олимпийские игры-то на этом фоне будут? Хочется увидеть забег этого ОНО на 25-сантиметровых шпильках🤣🤣🤣🤣
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17 час.
ВТ
Врам Тавризов
Есть русофобы и т п Почему не могут быть германофобы?
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13 час.
Геннадий Хрипунов
Мари Липен почему не стала со своей партией второй, потому-что пидор и гомик макрон подтосавали 2 тур выборов, большинство Народа Франции это абсолютно знает, но пока ни чего не может сделать, так как боится пиндоста с их долларами.
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9 час.
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