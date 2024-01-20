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Этот таинственный мир

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Как древний Кенсингтонский рунический камень оказался исписан рунами из XIX века?

Как древний Кенсингтонский рунический камень оказался исписан рунами из XIX века?

Согласно переводу этих рун, викинги добрались до США в 1362 году. В I898 году шведский иммигрант Олоф Оман (Olof Öhman), живший в Миннесоте, заявил, что нашел огромную 90-килограммовую каменную плиту, спрятанную в корнях дерева.

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