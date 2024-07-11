Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Иванов
    Еврея поменяла на Грека.А мама её еще та телка!Экс-супруга Роман...
  • Наталья Климова
    Кто бы она не была по статусу,сильная и умная женщина, достойная уважения!!!Делает всё чтобы дети были счастливы.Стало известно, н...
  • Элеонора Коган
    Как её состояние?Стало известно, н...

Шоколадные капкейки с лесным орехом и шапкой из сливок: рецепт Джейми Оливера

Шоколадные капкейки с лесным орехом и шапкой из сливок: рецепт Джейми Оливера

Лучшее угощение для любителей шоколада фото: Shutterstock/Fotodom.ru11 июля отмечают Всемирный день шоколада, и мы спешим поделиться с вами рецептом капкейков с насыщенным шоколадным вкусом с добавлением сливок, какао-порошка и измельченного лесного ореха.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх