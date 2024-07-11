Шоколадные капкейки с лесным орехом и шапкой из сливок: рецепт Джейми Оливера

Лучшее угощение для любителей шоколада фото: Shutterstock/Fotodom.ru11 июля отмечают Всемирный день шоколада, и мы спешим поделиться с вами рецептом капкейков с насыщенным шоколадным вкусом с добавлением сливок, какао-порошка и измельченного лесного ореха.