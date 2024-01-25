Собянин: Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы

Бирюлевская линия будет иметь несколько пересадочных узлов Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что строительство Бирюлевской линии метро значительно улучшит транспортную доступность семи районов столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии