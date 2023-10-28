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Несекретные материалы

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"Не вопрос как и почему это стало возможным. Главное, кто ответит", - эмигрировавший актер выступил в России

"Не вопрос как и почему это стало возможным. Главное, кто ответит", - эмигрировавший актер выступил в России

Politiki.net Эмигрировавший во Францию актер Дмитрий Назаров (признан Минюстом РФ иноагентом) - вернулся в Россию.

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Комментарии
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Р
Роман
Пусть стихи читает в СИЗО своим кураторам!!!Хамство в высшей степени!!!Тех кто эту мерзость разрешает к ответу!!!
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3 д.
ВБ
Вадим Белов
Никаких более жестких мер не будет, наверху включили заднюю. Статус иноагентов &quot;не на вечно, а до исправления&quot;, заявили там, и сейчас его уже массово снимают.  Так что у нас очередной разворот на 360 градусов!
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3 д.
Надежда
Не только облезлый дед мороз снова лезет в Россию &quot;на елки&quot;, но и на ТВ тоже урод пирожков-рева уже полным ходом кривляется!(( Колбасков перед народом изображает патриота, поет на концертах патриотические песни, а в программе &quot;Утренняя почта&quot; пропихивает всяких зайчиков-побегайчиков типа ревы!((😡
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1 д.

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