"Не вопрос как и почему это стало возможным. Главное, кто ответит", - эмигрировавший актер выступил в России

Р Роман Пусть стихи читает в СИЗО своим кураторам!!!Хамство в высшей степени!!!Тех кто эту мерзость разрешает к ответу!!!

ВБ Вадим Белов Никаких более жестких мер не будет, наверху включили заднюю. Статус иноагентов "не на вечно, а до исправления", заявили там, и сейчас его уже массово снимают. Так что у нас очередной разворот на 360 градусов!