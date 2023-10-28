Politiki.net Эмигрировавший во Францию актер Дмитрий Назаров (признан Минюстом РФ иноагентом) - вернулся в Россию.
"Не вопрос как и почему это стало возможным. Главное, кто ответит", - эмигрировавший актер выступил в России
Комментарии
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Р
Роман
Пусть стихи читает в СИЗО своим кураторам!!!Хамство в высшей степени!!!Тех кто эту мерзость разрешает к ответу!!!
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3 д.
ВБ
Вадим Белов
Никаких более жестких мер не будет, наверху включили заднюю. Статус иноагентов "не на вечно, а до исправления", заявили там, и сейчас его уже массово снимают. Так что у нас очередной разворот на 360 градусов!
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3 д.
Надежда
Не только облезлый дед мороз снова лезет в Россию "на елки", но и на ТВ тоже урод пирожков-рева уже полным ходом кривляется!(( Колбасков перед народом изображает патриота, поет на концертах патриотические песни, а в программе "Утренняя почта" пропихивает всяких зайчиков-побегайчиков типа ревы!((😡
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1 д.
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