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В Пензенском драмтеатре состоялась премьера нового творческого сезона

28 октября в Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского, который отмечает свой 231-й творческий сезон, прошла премьера спектакля под названием «Однажды в учреждении», основанного на пьесе «Приключения Гогенштауфена» Евгения Шварца.

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