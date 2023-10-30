В Пензенском драмтеатре состоялась премьера нового творческого сезона

28 октября в Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского, который отмечает свой 231-й творческий сезон, прошла премьера спектакля под названием «Однажды в учреждении», основанного на пьесе «Приключения Гогенштауфена» Евгения Шварца.