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В кастрюльке

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Не просто омлет, а настоящее суфле-облако: даже месить не нужно. Воздушный, нежный и невероятно сочный

Не просто омлет, а настоящее суфле-облако: даже месить не нужно. Воздушный, нежный и невероятно сочный

Омлет – это нежное блюдо из взбитых яиц, которое готовится в духовке и считается одним из самых простых вариантов для сытного завтрака.

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