Девять человек госпитализированы с пищевым отравлением в Иркутске

Девять человек попали в больницы Иркутска с пищевым отравлением после употребления еды из заведения общепита в Ленинском районе города, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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