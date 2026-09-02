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Татар-информ

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Эксперт Палюлин: на развитие бизнеса можно получить до 1 млн рублей

Эксперт Палюлин: на развитие бизнеса можно получить до 1 млн рублей

Размер господдержки для социального бизнеса составляет до 500 тыс. рублей, а в Арктической зоне – до 1 млн рублей, напомнил в беседе с RT преподаватель университета «Синергия», юрист Антон Палюлин.

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