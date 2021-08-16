Как агент Запада разрушил СССР

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаКак агент Запада разрушил СССР Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада.Вернуться к статье145НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРОРафаэль ОсэлэдкоЯковлев-МРАЗЬ!!!Yurii KolpakovС ТАКИМИ КАДРАМИ КРАХ БЫЛ ПРОСТО НЕМИНУЕМ!!!, КРОМЕ ТОГО: ******************************************************* "...Реализация Гарвардского проекта , предусматривавшего распад Сверхдержавы СССР, реально началась с месячной командировки Горбииуды в гости ( в 1984г.) к Маргарет Тетчер, которая не стесняясь предлагала ограничить население СССР - 25 млн.(для обслуживания трубопроводов нефти и газа, идущих на Запад), а территорию Уральской грядой. В результате спецоперации , проведённой западными "народными" умельцами, тонкие структуры бывшего помощника комбайнёра были заменены на тонкие структуры англо - нагло-сакса, что и позволило кардинально поменять его ментальный план и подтолкнуть Горбииуду на предательство интересов народов СССР. М. Ломоносов, в одном из сообщений Школе Создателя, выразился так: " Советский Союз Западу невозможно было бы развалить, если бы не этот Акт ГосИзмены главы Государства". А далее как по маслу! 2. Разработчики Гарвардского проекта, через агентов влияния, устраивают госпереворот посредством рукотворного голода в крупнейших городах Москве и Санк- Петербурге ( при этом эшелоны с продуктами гнили месяцами на запасных путях подмосковья и Бологого). После Беловежского сговора и сбрасывания Горбииуды (сделавшего своё чёрное дело), Гарвардский проект вступает в новую фазу, с целью уже развала Российской Федерации. Для этого Россию наводняют легионы иносоветников, которые "управляют" почти всеми отраслями народного хозяйства( на свой лад), пишут инструкции, Конституцию и законы (под себя), с целью полного лишения страны субъектности международного права. Вечно полупьяный, глава РФ -ии БНЕ, по наущению предателей из числа либерально-демократической ПРОЗАПАДНОЙ элиты, подписывает подзаконные акты на "законное" разграбление ещё оставшихся жирных кусков госсобственности - за бесценок! Это ли не предательство интересов народа уже РФ -ии. Как видим, за счёт двух предателей российского народа к 2000 г. Гарвардский проект был выполнен уже почти на 60 %..." ********************************************** Сейчас Россия вошла в сюжет распада, который по своей сути является второй фазой распада Советского Союза. Экономический ущерб от такой разрушительной деятельности правителей СССР - составил - 73 трл. долл. ВОИСТИНУ! РОССИЯ - ЩЕДРАЯ ДУША! ****************************************************** РЕЗЮМЕ: Гарвардский и Хьюстонский проекты практически реализованы полностью, хотя агония может продолжаться ещё некоторое время, из - за наличия достаточно больших оставшихся запасов природных ресурсов, которые не разворованы "досуха", ну и в виду инерционности системы управления, как таковой, переходящей в режим управления катастрофической ситуации откровенным насилием, катализирующим (ускоряющим) процесс распада РФ- ии.ISIvanka SpasovaгнидаВПВалерий ПротасовВ романе Б. Акунина "Дорога в Китеж" есть персонаж - некто Питовранов (питающий вранами), радикальный революционер Нечаевского толка, маниакально настроенный на разрушение Российского государства. Он был видным деятелем "Народной воли" и вдохновителем террора. Конечно, роман и жизнь -не одно и то же, но случайно ли Б. Акунин дал зловещему персонажу эту фамилию? И случайно ли в советское время у него обнаружился реальный двойник? Интересный вопрос!7778 78Это - мразь. Просто - мразь.Мухтар МуслиховНе уверен в полной достоверности информации поста, но я склонен расширить формат - думаю резидентом америкоссии в СССР был именно Андропов, а приведенные в посте особи, были агентами спец дочерних служб в странах сателитах... Теперь о Суслове - именно он и тамадил Хрущевым в ревизионировании Марксистско-Ленинских учений Социально ориентированного государства в сторону Троцкистско-Бухаринских теорий.GgrainvnК началу перестройки ЦК КПСС в основной своей массе прогнил окончательно. А начиная с меченого Горби эти якобы наши руководители - все Не НАШИ, они как минимум агенты влияния, а как максимум - и сказать страшно.ВИВладимир ИвановЧто еще за хрень тут пишут. А знаете, мне понравилась идея объединить США и Россию в одно государство. Похоже, иначе нам из дерьма никогда не выбраться, так и будем его жрать. А Америко-Россия, как тут пишут, это же такой скачок, такой прогресс! У нас индюки на заборах сидеть будут, а не какие-нибудь зачуханые воробышки. Как говорил покойный Аркадий Александрович Райкин. Только это надо сделать как-нибудь так....красиво. Не надоело чушь писать? Или не на что больше ума не хватает?Леонид Попивняк....Райкин Аркадий Исаакович....если что...))))))))Андрей КалугинНа заборах у нас будут сидеть негры!. А статья - полное чушь!нина ромашкинаИ вся Россия будет в ж**е у негров.Лора ЛораДа хрен вам Кликуши! Будем жить!ВХвячеслав харченкоВсеобщая подозрительность, первый признак маразма.ЛеонидАбаж...из "Королевства кривых зеркал".Комментировать
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