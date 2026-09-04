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Работодатели Твери начали мониторить активность персонала на сайтах вакансий

Работодатели Твери начали мониторить активность персонала на сайтах вакансий

Под прицелом HR: каждая третья компания в Твери следит за резюме своих сотрудников Тверские работодатели все чаще прибегают к методам «цифрового контроля» за своим персоналом.

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